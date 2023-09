Bourse aux vêtements des Petites Fringues Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 26 septembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Prendre RDV pour le dépot le mardi 26 Septembre.

15 articles NETTOYES maximum et 3 sacs à main

Vente

Mercredi de 9 h à 18 h et le jeudi de 10 h à 17 h

Retrait

Vendredi de 13 h 30 à 17 h.

2023-09-26 fin : 2023-09-29 . .

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Make an appointment to drop off on Tuesday, September 26.

15 CLEANED items maximum and 3 handbags

Sale

Wednesday, 9 a.m. to 6 p.m. and Thursday, 10 a.m. to 5 p.m

Pick-up

Friday, 1:30 pm to 5 pm

Concierta una cita para la recogida el martes 26 de septiembre.

máximo 15 prendas LIMPIAS y 3 bolsos

Venta

Miércoles de 9 a 18 h y jueves de 10 a 17 h

Recogida

Viernes de 13.30 a 17 h

Vereinbaren Sie einen Termin für die Abgabe am Dienstag, den 26. September.

maximal 15 REINIGTE Artikel und 3 Handtaschen

Verkauf

Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr und Donnerstag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Abholung

Freitag von 13:30 bis 17:00 Uhr

