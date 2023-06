Gala Centre Municipal d’Art Chorégraphique Rue Andrevon Bourg-de-Péage, 30 juin 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Venez assister à notre gala de fin d’année : Danse classique, moderne ou contemporaine, des élèves de tout les âges qui ont répété toute l’année et qui souhaitent vous offrir un spectacle de qualité..

2023-06-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and see our end-of-year gala: classical, modern or contemporary dance, students of all ages who have been rehearsing all year and want to offer you a quality show.

Ven a ver nuestra gala de fin de curso: danza clásica, moderna o contemporánea, alumnos de todas las edades que llevan todo el año ensayando y quieren ofrecerte un espectáculo de calidad.

Besuchen Sie unsere Gala zum Jahresende: Klassischer, moderner oder zeitgenössischer Tanz, Schüler aller Altersgruppen, die das ganze Jahr über geübt haben und Ihnen eine qualitativ hochwertige Aufführung bieten möchten.

Mise à jour le 2023-06-03 par Valence Romans Tourisme