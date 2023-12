Qui veut la peau du magicien ? Rue André Malraux Le Malesherbois, 18 décembre 2024 17:30, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

De la grande illusion, des surprises, des effets magiques de folie et des bourdes évidemment, pour le plus grand plaisir d’un spectacle pour toute la famille !.

2024-12-18 fin : 2024-12-18 . .

Rue André Malraux

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Grand illusion, surprises, crazy magic effects and, of course, blunders, for the greatest pleasure of a show for the whole family!

Gran ilusión, sorpresas, efectos mágicos alocados y, por supuesto, algunas meteduras de pata, ¡para un espectáculo muy divertido para toda la familia!

Große Illusionen, Überraschungen, verrückte Zaubereffekte und natürlich Patzer, um das größte Vergnügen einer Show für die ganze Familie zu bieten!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT GRAND PITHIVERAIS