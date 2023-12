Les trois mousquetaires Rue André Malraux Le Malesherbois, 18 février 2024 17:00, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Un chef-d’œuvre de notre patrimoine ! Douze artistes sur scène

vous font revivre cette grande épopée de Dumas dans une mise en

scène joyeuse et survitaminée !.

2024-02-18 fin : 2024-02-18 . EUR.

Rue André Malraux

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



A masterpiece of our heritage! Twelve artists on stage

bring Dumas’s great epic to life in a joyful, high-octane

stage direction!

Una obra maestra de nuestro patrimonio Doce artistas en escena

dan vida a la gran epopeya de Dumas en una producción alegre y trepidante

en una puesta en escena alegre y trepidante

Ein Meisterwerk unseres Kulturerbes! Zwölf Künstler auf der Bühne

lassen Sie dieses große Epos von Dumas in einer Inszenierung wieder aufleben

sie werden in einer fröhlichen und überdrehten Inszenierung dargestellt!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT GRAND PITHIVERAIS