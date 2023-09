Mémoires filmés entre Beauce et Gâtinais Rue André Malraux Le Malesherbois, 10 octobre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Au Grand Ecrin à Malesherbes, différentes projections de films amateurs tournée dans les 1920..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . EUR.

Rue André Malraux

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



At the Grand Ecrin in Malesherbes, various screenings of amateur films shot in the 1920s.

En el Grand Ecrin de Malesherbes, varias proyecciones de películas de aficionados rodadas en los años veinte.

Im Grand Ecrin in Malesherbes, verschiedene Vorführungen von Amateurfilmen, die in den 1920er Jahren gedreht wurden.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT GRAND PITHIVERAIS