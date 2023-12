Diner Dansant Rue André Maginot Lembach, 9 décembre 2023 20:00, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Diner dansant pour clore en beauté la journée des festivités de Noël à Lembach. Au menu, Bouchées à la Reine et tarte aux pommes. Réservation obligatoire. L’animation musicale sera assurée par l’orchestre Pêche d’enfer !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Rue André Maginot

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Dinner dance to round off Lembach’s Christmas festivities. On the menu: Bouchées à la Reine and apple pie. Reservations essential. Musical entertainment will be provided by the Pêche d’enfer band!

Cena con baile como colofón de las fiestas navideñas en Lembach. En el menú: Bouchées à la Reine y tarta de manzana. Imprescindible reservar. La animación musical correrá a cargo de la banda Pêche d’enfer

Diner Dansant als glanzvoller Abschluss der Weihnachtsfeierlichkeiten in Lembach. Auf dem Menü stehen « Bouchées à la Reine » und Apfelkuchen. Eine Reservierung ist erforderlich. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Orchester Pêche d’enfer!

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte