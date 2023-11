Marché de Noël CLECY Rue André Hardy Clécy, 2 décembre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Fil en Fille on organisé un marché de créateurs pour Noël.

Il y aura toutes types de produits, que ce soit des bijoux, des alimentations locales et plein d’autres à découvrir !

Vous trouverez surement vos futurs cadeaux de Noël !.

Samedi 2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Rue André Hardy

Clécy 14570 Calvados Normandie



Fil en Fille has organized a designer market for Christmas.

There will be all kinds of products, from jewelry to local foods, and lots more to discover!

You’re sure to find your next Christmas gifts!

Fil en Fille ha organizado un mercado de diseño para Navidad.

Habrá todo tipo de productos, desde joyas hasta alimentos locales, ¡y mucho más por descubrir!

¡Seguro que encontrará sus próximos regalos de Navidad!

Fil en Fille hat einen Weihnachtsmarkt für Designer organisiert.

Es werden alle Arten von Produkten angeboten, von Schmuck über lokale Lebensmittel bis hin zu vielen anderen Dingen, die es zu entdecken gilt!

Hier finden Sie bestimmt Ihre zukünftigen Weihnachtsgeschenke!

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité