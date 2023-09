CONCERT DARIANE ET TAB Rue André Hardy Clécy, 23 septembre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

Concert gratuit de Dariane et Tab à l’Epicerie du Coing de Pont-d’Ouilly.

Rendez-vous au 8 Rue du Stade René Vallée 14690 PONT D’OUILLY..

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . .

Rue André Hardy

Clécy 14570 Calvados Normandie



Free concert by Dariane and Tab at the Epicerie du Coing in Pont-d’Ouilly.

Meet at 8 Rue du Stade René Vallée 14690 PONT D’OUILLY.

Concierto gratuito de Dariane y Tab en la Epicerie du Coing de Pont-d’Ouilly.

Cita en 8 Rue du Stade René Vallée 14690 PONT D’OUILLY.

Kostenloses Konzert von Dariane und Tab in der Epicerie du Coing in Pont-d’Ouilly.

Treffpunkt: 8 Rue du Stade René Vallée 14690 PONT D’OUILLY.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité