La ferme au clos Gauthier Dimanche 11 juin, 15h00 Rue André Garnier Orléans 45000 Entrée libre

Au programme : Lapins, cochons d’inde, chèvres, chevreaux, moutons, agneaux, poules, dindons, canards, poney, vache, etc…(70 animaux)

avec les intervenants. Une calèche de 15 places avec deux chevaux doit parcourir le quartier avec à son

bord des familles Les enfants peuvent s’approcher au plus près des animaux, les nourrir, les caresser, les

brosser, petits ateliers à disposition (plumes, oeufs, crottes, nourriture, etc…) etc…Les animaux sont installés dans leurs enclos, et / ou en liberté. Poneys et grands poneys pour des promenades / 100 enfants

sur la journée (accompagnées en mains, environ 10mns / promenade).

En parallèle, un atelier sur le bien être animal centré sur l’éveil et le lien avec les animaux (chinchillas,

poules perroquets, perruche, lapins

structure gonflable smoothie cycle et autres animations

ajla45@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T20:00:00+02:00

animaux jeux gonflable nature environnement gratuit

ajla