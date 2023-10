Marché de Noel de Landiras Rue André Dubourg Landiras, 26 novembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Venez découvrir le marché de Noel de Landiras.

Artisans, créateurs, producteurs seront de la partie.

De bonnes idées pour vos cadeaux et repas de Noël !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Rue André Dubourg

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to discover the Christmas market of Landiras.

Craftsmen, creators, producers will be there

Good ideas for your Christmas gifts and meals!

Venga a descubrir el mercado de Navidad de Landiras.

Los artesanos, creadores y productores estarán presentes

¡Buenas ideas para tus regalos y comidas de Navidad!

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Landiras.

Kunsthandwerker, Designer und Produzenten sind mit von der Partie

Gute Ideen für Ihre Weihnachtsgeschenke und Ihr Weihnachtsessen!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cadillac-Podensac