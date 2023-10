Théâtre : Avant j’étais vieux Rue André Dubourg Landiras, 17 novembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité, en fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en compagnie d’Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux ans. Ils se voient quasiment tous les jours.

À la suite d’une séance de « méditation pleine conscience », où leur amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme. Leurs échanges, bruts et sincères, sans filtres sociaux, vont amener Pierre à se remettre en question et changer sa vision de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que son ami Étienne va beaucoup changer.

Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ?.

2023-11-17

Rue André Dubourg Salle polyvalente

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Pierre, a recently retired sex worker, is a rather irascible individual. His wife, He?le?ne, who is still in work, bears the brunt of his daily life. Pierre spends his days in the company of Étienne, an old accomplice who retired two years ago. They see each other almost every day.

Following a « mindfulness meditation » session, in which their friend Isabelle has enrolled them, Pierre receives impromptu visits from his conscience, personified by a young woman. Their exchanges, raw and sincere, without social filters, will lead Pierre to question himself and change his vision of himself, of others and of life. Especially since his friend E?tienne is about to change a lot.

After all this, what will be Pierre?s new life project?

Pierre, trabajador del sexo recién jubilado, es un individuo bastante irascible. Su mujer, He?le?ne, que sigue trabajando, se lleva la peor parte a diario. Pierre pasa los días en compañía de Étienne, un viejo cómplice retirado desde hace dos años. Se ven casi todos los días.

Tras una sesión de « meditación consciente », en la que les ha inscrito su amiga Isabelle, Pierre recibe visitas improvisadas de su conciencia, personificada por una joven. Sus intercambios, crudos y reales, sin filtros sociales, harán que Pierre se cuestione y cambie su visión de sí mismo, de los demás y de la vida. Sobre todo porque su amiga E?tienne está a punto de cambiar mucho.

Después de todo esto, ¿cuál será el nuevo proyecto de vida de Pierre?

Pierre, ein Sexarbeiter, der seit kurzem im Ruhestand ist, ist ein ziemlich jähzorniger Mensch. Seine Frau He?le?ne, die noch im Berufsleben steht, bekommt das täglich zu spüren. Pierre verbringt seine Tage mit Etienne, einem alten Komplizen, der seit zwei Jahren im Ruhestand ist. Sie sehen sich fast jeden Tag.

Nach einer Achtsamkeitsmeditation, zu der sie ihre Freundin Isabelle angemeldet hat, erhält Pierre spontane Besuche von seinem Gewissen, das von einer jungen Frau verkörpert wird. Ihre rohen, ehrlichen und sozial ungefilterten Äußerungen bringen Pierre dazu, sich selbst in Frage zu stellen und seine Sicht auf sich selbst, die anderen und das Leben zu verändern. Das gilt umso mehr, als sich sein Freund Etienne stark verändern wird.

Was wird nach all dem schließlich Pierres neuer Lebensentwurf sein?

