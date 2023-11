Match de rugby Espoirs : VRDR – Lou Rugby Rue André Chénier Romans-sur-Isère, 19 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Nous vous donnons rendez ce dimanche 19 novembre au stade Guillermoz à Romans pour le premier match à domicile de nos espoirs du Valence Romans Drôme Rugby contre LOU Rugby Association !



Venez nombreux pour les encourager !.

2023-11-19 15:00:00

Rue André Chénier Stade Guillermoz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We look forward to seeing you this Sunday, November 19 at the Guillermoz stadium in Romans for the first home match of our Valence Romans Drôme Rugby hopefuls against LOU Rugby Association!



Come and cheer them on!

¡Les esperamos este domingo 19 de noviembre en el estadio Guillermoz de Romans para el primer partido en casa de nuestros aspirantes del Valence Romans Drôme Rugby contra la Asociación LOU Rugby!



¡Vengan a animarles!

Wir treffen uns am Sonntag, den 19. November im Stadion Guillermoz in Romans zum ersten Heimspiel unserer Nachwuchsspieler von Valence Romans Drôme Rugby gegen LOU Rugby Association!



Kommen Sie zahlreich, um sie anzufeuern!

