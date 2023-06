Les jeux Fay’lympiques rue André Chenal Les jeux Fay’lympiques rue André Chenal, 1 juillet 2023, . Les jeux Fay’lympiques Samedi 1 juillet, 10h00 rue André Chenal Voir https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT2wO82eGE0gXE6prdx-mAnVBLRS9cupM3Gfq4QmPnE4yihw/viewform?fbclid=IwAR2uiIC8APQT3J6xi_KgHiQCl6r05Bb-wT6bxpdMxPmT-g9VcGNP-9E8GQI 7 activités olympiques, paralympiques et culturelles : Foot, Zumba, Questionnaire olympique, Basket, Parcours pieds attachés, Athlétisme, Parcours Handi et bien d’autres activités à retrouver. Parcours d’activités d’une durée de 2h. Ouvert à tous. rue André Chenal rue André Chenal, Fay-aux-loges [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT2wO82eGE0gXE6prdx-mAnVBLRS9cupM3Gfq4QmPnE4yihw/viewform?fbclid=IwAR2uiIC8APQT3J6xi_KgHiQCl6r05Bb-wT6bxpdMxPmT-g9VcGNP-9E8GQI »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00 FMACEN045V506PW7 pixabay Détails Autres Lieu rue André Chenal Adresse rue André Chenal, Fay-aux-loges Lieu Ville rue André Chenal

rue André Chenal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//