Soirée musicale pré-festival « Musiques et Danses du monde » rue André Boutin Louin, 23 juin 2023, Louin.

Louin,Deux-Sèvres

Soirée musicale pré-festival « Musiques et Danses du monde »

Avec bal traditionnel et son du Poitou avec le groupe Chaï « Sons du Poitou aux esthétiques rugueuses où deux violons, un accordéon et trois goules se frottent pour un bal traditionnel au son résolument moderne”.

Organisé par le Centre Socio-Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet et la Ruche Louinaise

Restauration à partir de 19 h et bal à partir de 21 h

Entrée gratuite.

2023-06-23

rue André Boutin

Louin 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Musiques et Danses du Monde » pre-festival musical evening

With a traditional ball and the sound of Poitou with the group Chaï « Sons du Poitou with rough aesthetics where two violins, an accordion and three ghouls rub shoulders for a traditional ball with a resolutely modern sound?

Organized by the Centre Socio-Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet and La Ruche Louinaise

Catering from 7 p.m. and dance from 9 p.m

Free admission

Velada musical previa al festival « Músicas y danzas del mundo

Con un baile tradicional y el sonido de Poitou con el grupo Chaï « Sons du Poitou de estética ruda donde dos violines, un acordeón y tres ghouls se codean para un baile tradicional con un sonido decididamente moderno?

Organizado por el Centre Socio-Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet y La Ruche Louinaise

Catering a partir de las 19.00 h y baile a partir de las 21.00 h

Entrada gratuita

Musikalischer Abend vor dem Festival « Musiques et Danses du monde »

Mit traditionellem Ball und Klängen aus dem Poitou mit der Gruppe Chaï « Sons du Poitou mit rauer Ästhetik, wo zwei Geigen, ein Akkordeon und drei Ghule sich aneinander reiben für einen traditionellen Ball mit einem entschieden modernen Klang?

Organisiert vom Centre Socio-Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet und La Ruche Louinaise

Essen und Trinken ab 19 Uhr, Tanz ab 21 Uhr

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-06-09 par CC Airvaudais Val du Thouet