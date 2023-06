Été du Fratellini Circus Tour : Suspens ! Un hymne à la suspension Rue Anatole Froissard, 95600 Eaubonne Eaubonne, 24 juin 2023, Eaubonne.

Été du Fratellini Circus Tour : Suspens ! Un hymne à la suspension Samedi 24 juin, 19h30 Rue Anatole Froissard, 95600 Eaubonne

Suspens ! Un hymne à la suspension

Avec ce spectacle annoncé comme un instant de suspension dans la course effrénée du monde, les deux frères Christian et François Ben Aïm, coauteurs depuis 1997, mettent en piste les apprenti.e.s de 2e année.

Dans et autour d’une structure spécialement conçue, ils cultivent la suspension dans tous ses états ! Pour goûter d’autant plus ensuite la griserie du mouvement.

Création pour l’espace public de Christian et François Ben Aïm dans le cadre d’Eaubonne en Fête – festival d’arts en espace public

Avec les apprenti·e·s de 2e année du CFA des arts du cirque de l’Académie Fratellini

Rue Anatole Froissard, 95600 Eaubonne rue Anatole Froissard, 95600 Eaubonne Eaubonne 95600 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T20:10:00+02:00

2023-06-24T19:30:00+02:00 – 2023-06-24T20:10:00+02:00

©Julie Carretier-Cohen