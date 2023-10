Marché de Noël – Villers-Marmery Rue Anatole France Villers-Marmery, 26 novembre 2023, Villers-Marmery.

Villers-Marmery,Marne

Venez découvrir le premier marché de Noël de Villers-Marmery.

Au programme :

– 35 exposants créateurs locaux

– Des animations et ateliers créatifs (sur réservation par téléphone).

– Des animations pour les enfants

– Le chalet du Père Noël

– Tombola de Noël

Buvette et restauration sur place.

Concert extérieur des Cop Corp’s de Verzenay (reprise de chansons) avec braséro et marrons chauds de 19h à 21h..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 21:00:00. .

Rue Anatole France Salle des Fêtes

Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est



Come and discover Villers-Marmery’s first Christmas market.

On the program:

– 35 local creative exhibitors

– Creative activities and workshops (booking by phone).

– Activities for children

– Santa’s chalet

– Christmas raffle

Refreshment bar and on-site catering.

Outdoor concert by the Cop Corp’s from Verzenay (cover songs) with brazier and hot chestnuts from 7pm to 9pm.

Venga a descubrir el primer mercado navideño de Villers-Marmery.

En el programa:

– 35 expositores creativos locales

– Actividades y talleres creativos (reservar por teléfono).

– Actividades para niños

– Chalet de Papá Noel

– Tómbola de Navidad

Refrescos y comida in situ.

Concierto al aire libre de los Cop Corp’s de Verzenay (versiones de canciones) con brasero y castañas calientes de 19:00 a 21:00.

Besuchen Sie den ersten Weihnachtsmarkt in Villers-Marmery.

Auf dem Programm stehen:

– 35 Aussteller lokaler Kreativer

– Kreative Animationen und Workshops (nach telefonischer Reservierung).

– Animationen für die Kinder

– Die Hütte des Weihnachtsmanns

– Weihnachtliche Tombola

Getränke und Speisen vor Ort.

Außenkonzert der Cop Corp’s aus Verzenay (Coverversionen von Liedern) mit Braséro und heißen Maronen von 19:00 bis 21:00 Uhr.

