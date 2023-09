Expositions : « Nature, Animaux, Zen, Recyclage » et Au Bout du Conte » Rue Amiral Courbet Saint-Astier, 16 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

– Exposition sonore interactive tout public par Philémoi, Les Sculpteurs de Sons

– « Au Bout du Conte » de Joël Bertrand

Visites tout public selon créneaux disponibles

Vernissage vendredi 13/10 à 18h avec un impromptu musica.

2023-10-16 fin : 2023-10-20 . .

Rue Amiral Courbet Salle d’exposition du centre culturel

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Interactive sound exhibition for all ages by Philémoi, Les Sculpteurs de Sons

– « Au Bout du Conte » by Joël Bertrand

Visits for the general public subject to availability

Opening on Friday 13/10 at 6 p.m. with an impromptu musica

– Exposición sonora interactiva para el gran público por Philémoi, Les Sculpteurs de Sons

– « Au Bout du Conte » de Joël Bertrand

Visitas para el público en general sujetas a disponibilidad

Inauguración el viernes 13/10 a las 18:00 h con música improvisada

– Interaktive Klangausstellung für alle Altersgruppen von Philémoi, Les Sculpteurs de Sons

– « Au Bout du Conte » von Joël Bertrand

Besichtigungen für alle Altersgruppen nach verfügbaren Zeitfenstern

Vernissage Freitag, 13.10. um 18 Uhr mit einem musica impromptu

