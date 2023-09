Exposition « La fin du système concentrationnaire : Le retour à la liberté des déportés » Rue Amiral Courbet Saint-Astier, 2 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Les conditions dans lesquelles les camps ont été progressivement atteints et libérés par les armées alliées sont assez mal connues. En outre, les images diffusées à l’époque sans recul ni analyse historique, ont rendu confuse la perception des choses dans l’opinion mondiale..

2023-10-02 fin : 2023-10-06

Rue Amiral Courbet Salle d’exposition du centre culturel

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Little is known about the conditions under which the camps were gradually reached and liberated by the Allied armies. What?s more, the images broadcast at the time, without any hindsight or historical analysis, confused the way things were perceived by world opinion.

Poco se sabe de las condiciones en que los ejércitos aliados fueron llegando a los campos y liberándolos. Además, las imágenes difundidas en la época, sin perspectiva histórica ni análisis, confundieron la percepción de los hechos por parte de la opinión pública mundial.

Die Bedingungen, unter denen die Lager nach und nach von den alliierten Armeen erreicht und befreit wurden, sind relativ schlecht bekannt. Außerdem haben die Bilder, die damals ohne Abstand und historische Analyse verbreitet wurden, die Wahrnehmung der Dinge in der Weltöffentlichkeit verwirrt.

