Concert de Noël Rue Amédée Rousset Die, 10 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Chants de Noël, choeur Die Cantat. Morceaux d’orgue et de guitare, duo clavecin et orgue..

2023-12-10 17:00:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. .

Rue Amédée Rousset Temple

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas carols, Die Cantat choir. Organ and guitar pieces, harpsichord and organ duo.

Villancicos, coro Die Cantat. Piezas para órgano y guitarra, dúo de clave y órgano.

Weihnachtslieder, Chor Die Cantat. Stücke für Orgel und Gitarre, Duo Cembalo und Orgel.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme du Pays Diois