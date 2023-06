Tournoi de basket en 3×3 Rue Ambroise Bordelongue Oloron-Sainte-Marie, 17 juin 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La Jao Basket organise un tournoi 3×3 sur le playground du stade des Barats.

Les catégories participantes seront l’Open Start Juniorleague masculin et féminin (U17 et U18) et l’Open Start Superleague masculin et féminin (Sénior).

Sur inscription..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

Rue Ambroise Bordelongue Stade des Barats

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jao Basket is organizing a 3×3 tournament on the playground of the Barats stadium.

Participating categories will be the men’s and women’s Open Start Juniorleague (U17 and U18) and the men’s and women’s Open Start Superleague (Senior).

Registration required.

Jao Basket organiza un torneo 3×3 en el campo de juego del estadio Barats.

Las categorías participantes serán la Open Start Juniorleague masculina y femenina (U17 y U18) y la Open Start Superleague masculina y femenina (Senior).

Inscripción obligatoria.

Die Jao Basket organisiert ein 3×3-Turnier auf dem Playground des Barats-Stadions.

Die teilnehmenden Kategorien sind die Open Start Juniorleague der Männer und Frauen (U17 und U18) und die Open Start Superleague der Männer und Frauen (Senioren).

Anmeldung erforderlich.

