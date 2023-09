Banda Rue Alsace-Lorraine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Banda Rue Alsace-Lorraine Toulouse, 28 septembre 2023, Toulouse. Banda Jeudi 28 septembre, 18h50 Rue Alsace-Lorraine Entrée libre Matisse Production propose une banda réputée pour ses reprises de musiques actuelles. Dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby, dix-huit musiciens assureront une déambulation festive et dansante le long de la Fan Walk. Rue Alsace-Lorraine Rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:50:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00

CoupeDuMondeDeRugby2023 FanWalk © DR

