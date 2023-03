Le Banquet Urbain Rue Alsace-Lorraine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Banquet Urbain Rue Alsace-Lorraine, 7 juillet 2023, Toulouse. Le Banquet Urbain Vendredi 7 juillet, 12h00 Rue Alsace-Lorraine Entrée libre C’est au milieu de l’emblématique rue Alsace Lorraine que Toulouse à Table dresse son banquet urbain et intergénérationnel. Partage, goût et convivialité au menu ! Rue Alsace-Lorraine Rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T12:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00 villes pour tous banquet urbain Toulouse à Table

