Marché de Noël Rue Alexis Meunier Cormery, 9 décembre 2023, Cormery.

Cormery,Indre-et-Loire

Venez découvrir des artisans et commerçants dans le charmant cloître de l’Abbaye..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Rue Alexis Meunier

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and discover craftsmen and tradesmen in the charming cloister of the Abbey.

Venga a descubrir a los artesanos y comerciantes en el encantador claustro de la Abadía.

Entdecken Sie Handwerker und Händler im charmanten Kreuzgang der Abtei.

