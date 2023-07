Journées du patrimoine Rue Alexis Meunier Cormery, 15 septembre 2023, Cormery.

Cormery,Indre-et-Loire

Visite guidée de l’abbaye de Cormery. Présentation de l’étude diagnostique de l’abbaye. Départ des visites toutes les heures..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 19:00:00. EUR.

Rue Alexis Meunier

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of Cormery Abbey. Presentation of the diagnostic study of the abbey. Tours depart every hour.

Visita guiada a la abadía de Cormery. Presentación del estudio de diagnóstico de la abadía. Salidas cada hora.

Geführte Besichtigung der Abtei von Cormery. Vorstellung der diagnostischen Studie der Abtei. Start der Führungen jede Stunde.

Mise à jour le 2023-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire