La Drumteam sur le Canal ! rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris La Drumteam sur le Canal ! rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS Paris, 21 juin 2023, Paris. La Drumteam sur le Canal ! Mercredi 21 juin, 18h30 rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS Comme chaque année, la Drumteam fait son grand take over sur le Canal Saint Martin avec son énorme groupe (environ 50 drummers)

Découvrez-nous en déambulation aux alentours du Métro Lousi Blanc, nous jouerons pour les commerçants de 18h30 à 20h30.

Puis venez danser avec nous pour l’apothéose, un gros spectavle d’environ 2h de 20h45 à 22h30, rue alexandre Parodi. rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS rue Alexandre Parodi, 75010 PARIS Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Île-de-France http://www.drumteam.fr https://www.instagram.com/drumteamparis/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

