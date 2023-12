CINÉMA – UNE ANNÉE DIFFICILE Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 28 décembre 2023, Écommoy.

Écommoy Sarthe

Début : 2023-12-28 20:30:00

fin : 2023-12-28 22:30:00

Projection du film « Une année difficile » le jeudi 28 décembre à 20h30, à la salle polyvalente des Quatre Vents à Ecommoy..

L’association Anim’Ecommoy vous propose une séance de cinéma « Une année difficile », le jeudi 28 décembre à 20h30, salle polyvalente des Quatre Vents à Ecommoy.

Entrée 5€

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…

Rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente des Quatre Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



