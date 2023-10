CONCERT BARBARA INTERPRÉTÉE PAR CHRISTELLE BOUTELOUP Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 19 novembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Concert Barbara interprétée par Christelle Bouteloup, le dimanche 19 novembre à 16h, Salle des Quatre Vents à Ecommoy. Accompagnée au piano par Maxime Moura..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente des Quatre Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Barbara concert performed by Christelle Bouteloup, Sunday November 19 at 4pm, Salle des Quatre Vents, Ecommoy. Accompanied on piano by Maxime Moura.

Concierto Barbara interpretado por Christelle Bouteloup, domingo 19 de noviembre a las 16:00 h, Salle des Quatre Vents, Ecommoy. Acompañada al piano por Maxime Moura.

Barbara-Konzert, interpretiert von Christelle Bouteloup, am Sonntag, den 19. November um 16 Uhr, Salle des Quatre Vents in Ecommoy. Begleitet am Klavier von Maxime Moura.

