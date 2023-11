LAST DANCE ! Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 16 novembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Projection du film « Last dance ! » le jeudi 16 novembre à 20h30, à la salle polyvalente des Quatre Vents à Ecommoy..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 22:00:00. .

Rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente des Quatre Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Screening of the film « Last dance! » on Thursday November 16 at 8:30pm, at the Salle polyvalente des Quatre Vents in Ecommoy.

Proyección de la película « ¡Último baile! » el jueves 16 de noviembre a las 20.30 h, en la Sala polivalente des Quatre Vents de Ecommoy.

Vorführung des Films « Last dance! » am Donnerstag, den 16. November um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle « Quatre Vents » in Ecommoy.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire