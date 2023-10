THÉÂTRE « SOUS LES PAVÉS… LA COLOC… » PAR LA TROUPE LES VILAINS Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 4 novembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

La troupe des Vilains, reliée à l’association Parcé, jouera une nouvelle pièce qu’elle a entièrement créée « Sous les pavés… la coloc… ». Le samedi 4 novembre à 20h30, Salle des Quatre Vents, Ecommoy..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 22:00:00. EUR.

Rue Alexandre Bellanger Salle polyvalente Les Quatre Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



The troupe des Vilains, linked to the Parcé association, will be performing a new play they have created entirely « Sous les pavés… la coloc… ». Saturday November 4 at 8.30pm, Salle des Quatre Vents, Ecommoy.

La compañía Les Vilains, vinculada a la asociación Parcé, representará una nueva obra que han creado desde cero, « Sous les pavés… la coloc… ». Sábado 4 de noviembre a las 20.30 h, Sala de los Cuatro Vientos, Ecommoy.

Die Truppe Les Vilains, die mit dem Verein Parcé verbunden ist, wird ein neues Stück aufführen, das sie vollständig selbst kreiert hat: « Sous les pavés… la coloc… » (Unter den Pflastersteinen… die Wohngemeinschaft…). Am Samstag, den 4. November um 20.30 Uhr, Salle des Quatre Vents, Ecommoy.

Mise à jour le 2023-10-19 par eSPRIT Pays de la Loire