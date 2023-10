SOIRÉE ANNÉES 80 Rue Alexandre Bellanger Écommoy Catégories d’Évènement: Écommoy

Sarthe SOIRÉE ANNÉES 80 Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 28 octobre 2023, Écommoy. Écommoy,Sarthe Soirée années 80 organisée par la Boutique du Coeur d’Ecommoy, le samedi 28 octobre 2023. A 20h, salle des 4 vents à Ecommoy..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 02:00:00. .

Rue Alexandre Bellanger

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



80s evening organized by Ecommoy’s Boutique du Coeur, Saturday, October 28, 2023. 8pm, Salle des 4 vents, Ecommoy. Velada de los 80 organizada por la Boutique du Coeur de Ecommoy el sábado 28 de octubre de 2023. A las 20:00 h, en la Salle des 4 vents de Ecommoy. 80er-Jahre-Abend, organisiert von der Boutique du Coeur d’Ecommoy, am Samstag, den 28. Oktober 2023. Um 20 Uhr, Salle des 4 vents in Ecommoy. Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Écommoy, Sarthe Autres Lieu Rue Alexandre Bellanger Adresse Rue Alexandre Bellanger Ville Écommoy Departement Sarthe Lieu Ville Rue Alexandre Bellanger Écommoy latitude longitude 47.82566;0.2803

Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecommoy/