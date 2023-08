CINÉMA « LES ALGUES VERTES » Rue Alexandre Bellanger Écommoy, 7 septembre 2023, Écommoy.

Écommoy,Sarthe

Séance de cinéma « Les Algues vertes » à 20h30 à la Salle polyvalente des Quatre vents, à Ecommoy le jeudi 07 septembre 2023..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 . EUR.

Rue Alexandre Bellanger Salle des Quatre Vents

Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire



Screening of « Les Algues vertes » at 8:30pm at the Salle polyvalente des Quatre vents, Ecommoy on Thursday, September 07, 2023.

Proyección de « Les Algues vertes » a las 20.30 h en la Sala polivalente des Quatre vents, Ecommoy, el jueves 07 de septiembre de 2023.

Filmvorführung « Les Algues vertes » um 20:30 Uhr in der Salle polyvalente des Quatre vents, in Ecommoy am Donnerstag, den 07. September 2023.

