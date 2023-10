Journée africaine Rue Alexandra David-Néel Bourges, 18 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

A l’occasion des 10 ans de notre association, venez découvrir gratuitement la danse et la percussion africaine..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. 14 EUR.

Rue Alexandra David-Néel

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



To celebrate the 10th anniversary of our association, come and discover African dance and percussion for free.

Con motivo del 10º aniversario de nuestra asociación, venga a descubrir gratuitamente la danza y la percusión africanas.

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens unseres Vereins können Sie kostenlos afrikanischen Tanz und Perkussion kennenlernen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT BOURGES