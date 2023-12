Noël à Pau 2023- Animations commerciales de noël Rue Alexander Taylor Pau, 4 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La rue Taylor fête Noël le samedi 9 décembre de 10h à 18h. Retrouvez « La ferme en balade» et ses petits animaux de basse-cour. Venez jouer aux grands jeux en bois et vous initiez au cirque avec l’école paloise « Cirquenbul». Animations avec les magasins de bouche et atelier décorations de Noël avec Bric O Truc.

2023-12-09 fin : 2024-01-09 18:00:00. .

Rue Alexander Taylor

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rue Taylor celebrates Christmas on Saturday, December 9 from 10am to 6pm. Discover « La ferme en balade » and its farmyard animals. Come and play the big wooden games and learn about the circus with the « Cirquenbul » school from Pau. Activities with food stores and a Christmas decorations workshop with Bric O Truc

Rue Taylor celebra la Navidad el sábado 9 de diciembre de 10:00 a 18:00 h. Venga a conocer « La ferme en balade » y sus animalitos de corral. Venga a jugar a los grandes juegos de madera y a conocer el circo con la escuela « Cirquenbul » de Pau. Actividades con tiendas de alimentación y un taller de decoración navideña con Bric O Truc

Die Rue Taylor feiert Weihnachten am Samstag, den 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Besuchen Sie « La ferme en balade » mit seinen kleinen Hoftieren. Spielen Sie mit den großen Holzspielen und lernen Sie Zirkus mit der Schule « Cirquenbul » aus Palais de France. Unterhaltung mit den Lebensmittelgeschäften und Weihnachtsdekorationswerkstatt mit Bric O Truc

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Pau