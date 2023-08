Les As du volant – Grande journée sécurité et prévention routière Rue Albert Thomas Villers-Saint-Paul, 27 septembre 2023, Villers-Saint-Paul.

Villers-Saint-Paul,Oise

Cette grande journée de sensibilisation ludique et familiale est une parfaite occasion pour adopter les bonnes pratiques de conduite et faire de vos enfants, de véritables « as du volant » ! Mercredi 27 septembre, de 10h à 16h place Albert Thomas de Villers-Saint-Paul. Gratuit.

Rue Albert Thomas

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France



This fun, family-friendly awareness day is the perfect opportunity to adopt good driving practices and turn your children into real « ace drivers »! Wednesday, September 27, from 10am to 4pm, Place Albert Thomas, Villers-Saint-Paul. Free

Esta divertida jornada de sensibilización familiar es la ocasión perfecta para adoptar buenas prácticas al volante y convertir a sus hijos en auténticos « ases de la conducción » Miércoles 27 de septiembre, de 10.00 a 16.00 h, Place Albert Thomas, Villers-Saint-Paul. Gratis

Dieser große, spielerische und familienfreundliche Sensibilisierungstag ist eine perfekte Gelegenheit, sich gute Fahrpraktiken anzueignen und aus Ihren Kindern echte « Asse am Steuer » zu machen! Mittwoch, 27. September, von 10 bis 16 Uhr auf dem Albert Thomas-Platz in Villers-Saint-Paul. Kostenlos

