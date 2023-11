L’Harcy Trail Rue Albert Poulain Harcy, 10 mars 2024, Harcy.

Harcy,Ardennes

Il est composé de deux courses : – Le 13 km : c’est une course nature pratiquement en forêt. Circuit avec quelques difficultés moins de 300 m de D+ : départ à 10h30 (2 ravitaillements liquides et solides : Éco-cup souhaité) – Le 13 km est ouvert à partir de la catégorie « Cadets » (plus de 16 ans). – Le 25 km : c’est un trail de 25 km, uniquement en forêt. Circuit technique de plus de 600 m de D+ : départ à 9h30 (2 ravitaillements liquides et solides : Éco-cup souhaité) – Le 25 km est ouvert à partir de la catégorie “Espoirs” (plus de 20 ans). Le retrait des dossards se fera sur place jusqu’à une heure avant le départ de la course, à la salle des fêtes de Harcy. Le départ sera donné en face de la salle des fêtes. Vous pouvez contacter l’organisateur à tout moment par mail à l’adresse lesharcouilles@gmail.com ou par téléphone 06 45 85 70 39. Inscription sur place le jour de la course (majoration de 2€). – Le 13 km : 15 euros* jusqu’à la fermeture des inscriptions le 09/03/2023. – Le 25 km : 18 euros* jusqu’à la fermeture des inscriptions le 09/03/2023. *sandwich offert au choix (pain saucisse chou ou hot dog) N’hésitez pas à y participer pour le plaisir !! Buvette et restauration sur place.

2024-03-10 fin : 2024-03-10 . .

Rue Albert Poulain Salle Polyvalente Camille MAUPERON

Harcy 08150 Ardennes Grand Est



It consists of two races: – The 13 km is a nature race that takes place almost entirely in the forest. Circuit with a few difficulties and less than 300 m of D+: start at 10:30 am (2 liquid and solid refreshments: Eco-cup recommended) – The 13 km is open to « Cadets » (over 16). – 25 km: this is a 25 km trail, only in the forest. Technical circuit with over 600 m of D+: start at 9:30 am (2 liquid and solid refreshments: Eco-cup preferred) – The 25 km is open to « Espoirs » category runners (over 20). Numbers can be collected from the Harcy village hall up to one hour before the start of the race. The start will be in front of the village hall. You can contact the organizer at any time by e-mail at lesharcouilles@gmail.com or by telephone 06 45 85 70 39. On-site registration on race day (2? surcharge). – 13 km: 15 euros* until registration closes on 09/03/2023. – 25 km: 18 euros* until registration closes on 09/03/2023. *choice of sandwich (bread, sausage, cabbage or hot dog) Don’t hesitate to join in the fun! Refreshments and catering on site

Se compone de dos carreras: – Los 13 km: se trata de una carrera en la naturaleza que se desarrolla casi íntegramente en el bosque. Circuito con pocas dificultades y menos de 300 m de D+: salida a las 10.30 h (2 avituallamientos líquidos y sólidos: se solicita Eco-taza) – Los 13 km están abiertos a la categoría « Cadetes » (mayores de 16 años). – Los 25 km: se trata de un recorrido de 25 km, únicamente en el bosque. Circuito técnico con más de 600m de D+: salida a las 9h30 (2 puntos de avituallamiento líquido y sólido: se recomienda Eco-copa) – El 25km está abierto a las categorías « Espoirs » (mayores de 20 años). Los dorsales se podrán recoger en el ayuntamiento de Harcy hasta una hora antes del comienzo de la carrera. La salida tendrá lugar delante del ayuntamiento. Puede ponerse en contacto con los organizadores en cualquier momento por correo electrónico en lesharcouilles@gmail.com o por teléfono en el 06 45 85 70 39. Inscripciones el día de la carrera (recargo de 2?). – 13 km: 15 euros* hasta el cierre de inscripciones el 09/03/2023. – 25 km: 18 euros* hasta el cierre de inscripciones el 09/03/2023. *bocadillo a elegir (pan, salchicha, col o perrito caliente) ¡No dudes en unirte a la diversión! Avituallamiento y catering in situ

Er besteht aus zwei Läufen: – Der 13 km-Lauf: Es handelt sich um einen Naturlauf, der praktisch durch den Wald führt. Rundkurs mit einigen Schwierigkeiten weniger als 300 m D+: Start um 10:30 Uhr (2 flüssige und feste Verpflegungsstellen: Öko-Cup erwünscht) – Der 13 km ist ab der Kategorie « Cadets » (über 16 Jahre) offen. – Der 25 km: Es handelt sich um einen 25 km langen Trail, der ausschließlich durch den Wald führt. Technischer Rundkurs mit mehr als 600 m Höhenunterschied: Start um 9:30 Uhr (2 flüssige und feste Verpflegungsstellen: Öko-Cup erwünscht) – Der 25-km-Lauf ist ab der Kategorie « Espoirs » (über 20 Jahre) offen. Die Startnummern können bis zu einer Stunde vor dem Start des Laufs im Festsaal von Harcy abgeholt werden. Der Start erfolgt vor der Festhalle. Sie können den Organisator jederzeit per E-Mail unter lesharcouilles@gmail.com oder telefonisch unter 06 45 85 70 39 kontaktieren. Anmeldung vor Ort am Tag des Laufs (Aufschlag von 2?). – 13 km: 15 Euro* bis zum Ende der Anmeldefrist am 09/03/2023. – 25 km: 18 Euro* bis zum Ende der Anmeldefrist am 09/03/2023. *sandwich angeboten nach Wahl (Brot Wurst Kohl oder Hot Dog) Zögern Sie nicht, für das Vergnügen teilzunehmen! Getränke und Speisen vor Ort

