QUESTIONS POUR UN CHAMPION Rue Albert Mouton City Stade La Dullague Béziers, 16 août 2023, Béziers.

Faites tourner la roue et répondez aux questions sur l’environnement. Attention, en cas d’erreur, préparez-vous à relever des défis farfelus…Que le meilleur gagne!

Animation intergénérationnelle – Animations gratuites – Adhésion à l’association 5€.

2023-08-16 18:00:00 fin : 2023-08-16 21:00:00. .

Spin the wheel and answer the environmental questions. If you get it wrong, be prepared for some wacky challenges… May the best person win!

Intergenerational activities – Free entertainment – Association membership 5?

Gira la ruleta y responde a las preguntas sobre el medio ambiente. Si te equivocas, prepárate para algunos retos locos… ¡Que gane el mejor!

Actividades intergeneracionales – Actividades gratuitas – Afiliación a la asociación 5?

Drehe das Rad und beantworte die Fragen zum Thema Umwelt. Achtung, wenn Sie einen Fehler machen, müssen Sie sich auf skurrile Herausforderungen gefasst machen… Möge der Beste gewinnen!

Generationsübergreifende Animation – Kostenlose Animation – Vereinsmitgliedschaft 5?

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE