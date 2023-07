LAND ART INSECTES Rue Albert Mouton City Stade La Dullague Béziers, 25 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Embarquez dans cette aventure créative et éducative, créez des insectes en utilisant des éléments naturels. Durant cet atelier, vous comprendrez leur importance pour notre éco-système

Animation enfants/adolescents- Animations gratuites – Adhésion à l’association 5€.

2023-07-25 18:00:00 fin : 2023-07-25 21:00:00. .

Rue Albert Mouton

City Stade La Dullague

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Embark on this creative and educational adventure, creating insects using natural elements. During this workshop, you’ll learn how important insects are to our eco-system

Free activities for children and teenagers – Association membership 5?

Embárcate en esta aventura creativa y educativa y crea insectos utilizando elementos naturales. Durante este taller, aprenderás lo importantes que son los insectos para nuestro ecosistema

Actividades para niños y adolescentes – Gratuito – Socio de la asociación 5?

Begib dich auf ein kreatives und lehrreiches Abenteuer, indem du Insekten aus natürlichen Elementen herstellst. Während dieses Workshops werden Sie verstehen, wie wichtig sie für unser Ökosystem sind

Kinder/Jugendliche – Kostenlose Veranstaltungen – Vereinsmitgliedschaft 5?

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE