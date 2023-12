La Loi des Cartes : Reprise des Soirées Jeux ! Rue Albert Leroy Neuville-sous-Montreuil Catégories d’Évènement: Neuville-sous-Montreuil

Pas-de-Calais La Loi des Cartes : Reprise des Soirées Jeux ! Rue Albert Leroy Neuville-sous-Montreuil, 15 décembre 2023, Neuville-sous-Montreuil. Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15 . La Loi des Cartes : Reprise des Soirées Jeux

Vendredi 15 décembre à partir de 20h

Maison des Associations – Neuville-sous-Montreuil

——————————–

Pour une reprise des activités, l’association organise une soirée ‘Jeux de Société’ ! Entrée libre dès 20h. .

Rue Albert Leroy

Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-07 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Neuville-sous-Montreuil, Pas-de-Calais Autres Code postal 62170 Lieu Rue Albert Leroy Adresse Rue Albert Leroy Ville Neuville-sous-Montreuil Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Rue Albert Leroy Neuville-sous-Montreuil Latitude 50.475958 Longitude 1.775979 latitude longitude 50.475958;1.775979

Rue Albert Leroy Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuville-sous-montreuil/