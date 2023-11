Boutique éphémère de Noël – créations artisanales Rue Albert Bochet Forges-les-Eaux, 5 décembre 2023, Forges-les-Eaux.

Forges-les-Eaux,Seine-Maritime

Du 5 au 22 décembre retrouvez 4 exposants dans la boutique éphémère de Noël de l’Office de tourisme de Forges-les-Eaux :

– Nature Porcelaine

– Terra Nessa

– Raku Mikou

– La forges d’Eos

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h..

Vendredi 2023-12-05 09:30:00 fin : 2023-12-22 17:00:00. .

Rue Albert Bochet

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie



From December 5 to 22, discover 4 exhibitors in the Forges-les-Eaux Tourist Office’s ephemeral Christmas boutique:

– Nature Porcelaine

– Terra Nessa

– Raku Mikou

– La forges d’Eos

Tuesday to Saturday, 9.30am to 12.30pm and 2pm to 5pm.

Del 5 al 22 de diciembre, podrá encontrar 4 expositores en la tienda temporal de Navidad de la Oficina de Turismo de Forges-les-Eaux:

– Nature Porcelaine

– Terra Nessa

– Raku Mikou

– La forges d’Eos

De martes a sábado, de 9.30 a 12.30 h. y de 14 a 17 h.

Vom 5. bis 22. Dezember finden Sie 4 Aussteller in der vorübergehenden Weihnachtsboutique des Fremdenverkehrsamts von Forges-les-Eaux:

– Nature Porcelaine

– Terra Nessa

– Raku Mikou

– La forges d’Eos

Dienstag bis Samstag von 9:30 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux