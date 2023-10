Dans la peau d’un forestier Rue Adélaïde Millebosc, 31 octobre 2023, Millebosc.

Millebosc,Seine-Maritime

Initiation au martelage accompagné des forestiers de l’ONF pour apprendre à reconnaître les différentes espèces d’arbre et leur sylviculture, choix des arbres à marteler, destination et utilisation des produits bois exploités..

2023-10-31 09:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. .

Rue Adélaïde Stèle Adelaïde

Millebosc 76260 Seine-Maritime Normandie



Introduction to hammering with ONF foresters to learn how to recognize the different tree species and their silviculture, choose the trees to hammer, and use the wood products harvested.

Una iniciación al martilleo con los forestales de la ONF para aprender a reconocer las diferentes especies arbóreas y su silvicultura, elegir los árboles que se van a martillar y utilizar los productos madereros cosechados.

Einführung in das Hämmern in Begleitung von Forstleuten des ONF, um zu lernen, die verschiedenen Baumarten und ihre Forstwirtschaft zu erkennen, die zu hämmernden Bäume auszuwählen, die Bestimmung und Verwendung der geernteten Holzprodukte.

