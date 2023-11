Atelier familles « Costumes 17e siècle » Rue Achille Jubinal Tarbes, 27 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Transformez-vous en stylistes et réalisez des costumes à la manière des portraits de la peinture du 17e siècle.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le musée a mis en place ces ateliers pour les familles durant lesquels parents et grands-parents sont invités à créer une oeuvre collective avec leur enfant.

Une manière originale de découvrir le musée en famille !

Le musée propose également aux enfants et aux adolescents des ateliers gratuits de pratique et de création artistique autour de ses collections ou de ses expositions temporaires.

Ces ateliers leur offrent la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !.

2023-12-27 15:30:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

Rue Achille Jubinal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Become a stylist and create costumes in the style of 17th-century portrait paintings.

RESERVATION ESSENTIAL

The museum has set up these workshops for families, during which parents and grandparents are invited to create a collective work with their child.

An original way for families to discover the museum!

The museum also offers children and teenagers free workshops in artistic practice and creation based on its collections or temporary exhibitions.

These workshops offer an introduction to various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.

P’tits Artistes turn into Art Adventurers!

Conviértete en diseñador de moda y crea trajes al estilo de los retratos pintados en el siglo XVII.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

El museo ha creado estos talleres para familias, durante los cuales se invita a padres y abuelos a crear una obra colectiva con su hijo.

Una manera original de descubrir el museo en familia

El museo también propone talleres gratuitos para que niños y adolescentes practiquen y creen arte en torno a sus colecciones o exposiciones temporales.

Estos talleres ofrecen a los niños y adolescentes la posibilidad de probar distintas técnicas, como el dibujo y la pintura, mientras descubren el museo.

¡Los P’tits Artistes se convierten en Aventureros del Arte!

Verwandeln Sie sich in Modedesigner und stellen Sie Kostüme im Stil von Porträts aus der Malerei des 17.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

Das Museum hat diese Workshops für Familien eingerichtet, bei denen Eltern und Großeltern eingeladen sind, gemeinsam mit ihren Kindern ein Gemeinschaftswerk zu schaffen.

Eine originelle Art, das Museum mit der ganzen Familie zu entdecken!

Das Museum bietet Kindern und Jugendlichen auch kostenlose Workshops an, in denen sie sich mit den Sammlungen oder Sonderausstellungen des Museums beschäftigen und künstlerisch tätig werden können.

Diese Workshops bieten ihnen die Möglichkeit, verschiedene Techniken wie Zeichnen oder Malen zu erlernen und gleichzeitig das Museum zu entdecken.

Die P’tits Artistes verwandeln sich in Aventuriers de l’art!

Mise à jour le 2023-11-17 par OT de Tarbes|CDT65