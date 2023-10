Exposition de chefs-d’oeuvre emblématiques Rue Achile Jubinal Tarbes, 7 novembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Le musée Massey propose un accrochage d’œuvres emblématiques riches de leurs histoires.

Trois thématiques sont abordées :

– la restauration de peintures et de sculptures appartenant au patrimoine tarbais

– le statut des œuvres « musées nationaux récupérations » dans les collections (c’est-à-dire les peintures spoliées pendant la seconde guerre mondiale)

– la présentation de chefs-d’œuvre connus et méconnus

Vous pourrez ainsi admirer Le Christ aux liens de Pontormo, L’Ivresse de Noé de Montero de Roxas, Le massacre des triumvirs de Hans Vredeman de Vries ou encore Achille retrouvant le corps de son ami Patrocle de François Gérard (dit le Baron Gérard).

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

2023-11-07 fin : 2024-05-26 . EUR.

Rue Achile Jubinal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Musée Massey presents an exhibition of emblematic works rich in history.

Three themes are addressed:

– the restoration of paintings and sculptures belonging to the Tarbais heritage

– the status of « musées nationaux récupérations » in the collections (i.e. paintings looted during the Second World War)

– the presentation of well-known and little-known masterpieces

You’ll be able to admire Pontormo’s Christ in the Bindings, Montero de Roxas’s The Drunkenness of Noah, Hans Vredeman de Vries’s The Massacre of the Triumvirs and François Gérard’s Achilles finding the body of his friend Patroclus (known as Baron Gérard).

OPENING HOURS

Tuesday to Sunday, 10am to 12pm and 2pm to 5:30pm

El Museo Massey expone una selección de obras emblemáticas con una rica historia.

Se abordan tres temas

– la restauración de pinturas y esculturas pertenecientes al patrimonio de Tarbes

– el estatuto de las obras « musées nationaux récupérations » de las colecciones (es decir, cuadros saqueados durante la Segunda Guerra Mundial)

– la presentación de obras maestras conocidas y poco conocidas

Podrá admirar Cristo en las ataduras de Pontormo, La embriaguez de Noé de Montero de Roxas, La masacre de los triunviros de Hans Vredeman de Vries y Aquiles encontrando el cuerpo de su amigo Patroclo de François Gérard (conocido como barón Gérard).

HORARIOS DE APERTURA

De martes a domingo, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.30 h

Das Massey-Museum bietet eine Ausstellung mit emblematischen Werken, die reich an Geschichten sind.

Drei Themen werden behandelt:

– die Restaurierung von Gemälden und Skulpturen aus dem Kulturerbe der Stadt Tarbais

– der Status von Werken, die unter dem Begriff « Nationalmuseen » laufen, in den Sammlungen (d.h. Gemälde, die während des Zweiten Weltkriegs entwendet wurden)

– die Präsentation von bekannten und unbekannten Meisterwerken

So können Sie beispielsweise Christus mit den Fesseln von Pontormo, Die Trunkenheit des Noah von Montero de Roxas, Das Massaker der Triumvirn von Hans Vredeman de Vries oder Achilles, der den Leichnam seines Freundes Patroklos findet von François Gérard (genannt Baron Gérard) bewundern.

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-13 par OT de Tarbes|CDT65