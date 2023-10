Visites commentées du musée et de l’exposition temporaire Rue Achile Jubinal Tarbes, 15 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Planning des visites :

OCTOBRE

– Dimanche 15 octobre à 15h30

NOVEMBRE

– Dimanches 12 et 26 novembre à 15h30

– Jeudi 16 novembre à 15h30

La collection « Historique des Hussards », qui a acquis une réputation internationale, rassemble plus de 15 000 objets évoquant 400 ans d’histoire, du XVIe au XXe siècle, dans trente pays différents.

La présentation au public, dans le musée rénové, suivra un déroulement chronologique de l’épopée des hussards de 1545 à 1945.

La collection Beaux-arts rassemble des œuvres majeures de l’école italienne des XVIe et XVIIe siècles, des écoles hollandaises et flamandes, du XVIe et du XVIIe siècles, et des écoles françaises des XVIIIe et XIXe siècles.

Le public est ainsi invité à découvrir et à se délecter devant des chefs-œuvres présentés dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux tiennent une place importante.

La collection Bigorre et Quatre Vallées est constituée d’un fond ethnographique et d’un fond archéologique concernant l’histoire des Hautes-Pyrénées. Collection dite « Bigorre et Quatre Vallées » selon les noms de provinces et anciens pays qui constituent l’actuel département.

HORAIRES D’OUVERTURE

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

2023-10-15 15:30:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rue Achile Jubinal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Tour schedule :

OCTOBER

– Sunday, October 15 at 3:30 pm

NOVEMBER

– Sundays, November 12 and 26, 3:30 pm

– Thursday, November 16 at 3:30 pm

The internationally renowned « Historique des Hussards » collection features over 15,000 objects spanning 400 years of history, from the 16th to the 20th century, in thirty different countries.

The public presentation, in the renovated museum, will follow a chronological sequence of the Hussars’ epic from 1545 to 1945.

The Fine Arts collection brings together major works from the Italian school of the 16th and 17th centuries, the Dutch and Flemish schools of the 16th and 17th centuries, and the French schools of the 18th and 19th centuries.

The public is thus invited to discover and delight in masterpieces presented in a thematic tour in which mythology and religious art play an important role.

The Bigorre et Quatre Vallées collection consists of an ethnographic and an archaeological collection relating to the history of the Hautes-Pyrénées. The collection is called « Bigorre et Quatre Vallées », after the names of the provinces and former countries that make up the present-day département.

OPENING HOURS

Tuesday to Sunday, 10am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm

Calendario de visitas :

OCTUBRE

– Domingo 15 de octubre a las 15h30

NOVIEMBRE

– Domingos 12 y 26 de noviembre a las 15:30

– Jueves 16 de noviembre a las 15:30

La colección « Húsares históricos », que ha adquirido renombre internacional, reúne más de 15.000 objetos que evocan 400 años de historia, del siglo XVI al XX, en treinta países diferentes.

La presentación al público, en el museo renovado, seguirá una secuencia cronológica de la epopeya de los húsares desde 1545 hasta 1945.

La colección de Bellas Artes reúne grandes obras de la escuela italiana de los siglos XVI y XVII, de las escuelas holandesa y flamenca de los siglos XVI y XVII, y de las escuelas francesas de los siglos XVIII y XIX.

Se invita a los visitantes a descubrir y deleitarse con las obras maestras presentadas en un recorrido temático en el que la mitología y las artes religiosas desempeñan un papel importante.

La colección Bigorre et Quatre Vallées está formada por una colección etnográfica y una colección arqueológica relacionadas con la historia de los Altos Pirineos. La colección se denomina « Bigorre et Quatre Vallées » (Bigorre y Cuatro Valles), por los nombres de las provincias y antiguos países que forman el actual departamento.

HORARIOS DE APERTURA

De martes a domingo, de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h

Besuchsplanung :

OKTOBER

– Sonntag, 15. Oktober um 15:30 Uhr

NOVEMBER

– Sonntag, 12. und 26. November um 15:30 Uhr

– Donnerstag, 16. November um 15.30 Uhr

Die international bekannte Sammlung « Historique des Hussards » umfasst mehr als 15 000 Objekte, die an 400 Jahre Geschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert in 30 verschiedenen Ländern erinnern.

Die öffentliche Präsentation im renovierten Museum folgt einem chronologischen Ablauf des Husaren-Epos von 1545 bis 1945.

Die Kunstsammlung umfasst bedeutende Werke der italienischen Schule des 16. und 17. Jahrhunderts, der niederländischen und flämischen Schulen des 16. und 17. Jahrhunderts sowie der französischen Schulen des 18. und 19.

Das Publikum ist somit eingeladen, Meisterwerke zu entdecken und sich an ihnen zu erfreuen, die in einem thematischen Parcours präsentiert werden, in dem die Mythologie und die religiöse Kunst einen wichtigen Platz einnehmen.

Die Sammlung Bigorre et Quatre Vallées besteht aus einem ethnografischen und einem archäologischen Fundus zur Geschichte der Hautes-Pyrénées. Die Sammlung « Bigorre et Quatre Vallées » ist nach den Namen der Provinzen und ehemaligen Länder benannt, die das heutige Departement bilden.

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 17:30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Tarbes|CDT65