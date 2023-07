Atelier tous publics « Sculpture L’Aurore en argile » adapté aux malvoyants Rue Achile Jubinal Tarbes, 26 août 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Atelier autour de l’exposition sur la fontaine dite des Quatre Vallées et réalisation d’un modelage en argile de la sculpture L’Aurore.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

2023-08-26 15:00:00

Rue Achile Jubinal TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Workshop on the Four Valleys fountain exhibition and creation of a clay model of the L’Aurore sculpture.

BOOKING ESSENTIAL

Taller sobre la exposición de la fuente de los Cuatro Valles y creación de un modelo en arcilla de la escultura L’Aurore.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR

Workshop zur Ausstellung über den sogenannten Vier-Täler-Brunnen und Herstellung eines Tonmodells der Skulptur L’Aurore.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH

