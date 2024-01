Concert Les Eaux Bleues Musicales à Baule Rue Abbé Pasty Baule, dimanche 14 janvier 2024.

Baule Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00

Chaque mois, retrouvez un concert de la saison musicale des Eaux Bleues.

Pour le premier concert de l’année 2024 des Eaux Bleues Musicales, découvrez l’ensemble de vents OSL Varitations (Orchestre Symphonique du Loiret) dans l’église de Baule.

Au programme: Danse (Sabato), Maria de Buenos Aires (Piazzolla), West side story (Bernstein), Merry go round (Hisaishi), La Belle Image, Helicon Schottische (Woods), Merle et Pinson (Reynaud).

Billetterie sur place.

Les Eaux bleues musicales est un nouvel événement qui a lieu en deux temps : une saison musicale avec un concert par mois dans l’une des six communes partenaires (Tavers, Beaugency, Baule, Meung-sur-Loire, Saint-Ay et Chaingy) et le festival à proprement parler, qui se tiendra à Tavers en mai 2024.

10 EUR.

Rue Abbé Pasty

Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-08 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE