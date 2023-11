SPECTACLE UNE HISTOIRE DU PIANO JAZZ Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer Nitting, 18 novembre 2023, Nitting.

Nitting,Moselle

au tournant du 20ème siècle, une nouvelle musique est en gestation aux Etats-Unis d’Amérique.

Aux musiques européennes entendues dans les églises, kiosques, show ambulants et défilés, les musiciens noirs et créoles américains vont ajouter les saveurs typiques du blues, la ferveur des « spirituals » et les syncopes du ragtime pur élaborer un gumbo improbable d’où émergera le jazz.

De Scott Joplin à Bill Evans, de Fats Waller à Horace Silver, ce spectacle vous raconte le jazz dans tous ses états !

Concert dans le cadre du festival de Nitting.

Renseignements par téléphone, billetterie à la mairie de Nitting et à l’espace culturel du centre E. Leclerc de Sarrebourg. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:30:00. 5 EUR.

Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer

Nitting 57790 Moselle Grand Est



at the turn of the 20th century, a new music was in the making in the United States of America.

To the European music heard in churches, bandstands, traveling shows and parades, black and Creole American musicians added the typical flavors of the blues, the fervor of spirituals and the syncopations of ragtime to create an improbable gumbo from which jazz would emerge.

From Scott Joplin to Bill Evans, from Fats Waller to Horace Silver, this show tells the story of jazz in all its forms!

Concert as part of the Nitting Festival.

Information by telephone, ticket office at Nitting town hall and at the Espace Culturel at the E. Leclerc de Sarrebourg

a principios del siglo XX, una nueva música se estaba gestando en los Estados Unidos de América.

A la música europea que se escuchaba en las iglesias, los quioscos, los espectáculos ambulantes y los desfiles, los músicos negros y criollos americanos añadieron los sabores típicos del blues, el fervor de los espirituales y las síncopas del ragtime para crear un improbable gumbo del que surgiría el jazz.

De Scott Joplin a Bill Evans, de Fats Waller a Horace Silver, este espectáculo cuenta la historia del jazz en todas sus formas

Concierto en el marco del Festival de Nitting.

Información por teléfono, taquilla en el ayuntamiento de Nitting y en el espacio cultural del centro E. Leclerc de Sarrebourg

um die Wende zum 20. Jahrhundert war in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Musik im Entstehen begriffen.

Zu der europäischen Musik, die in Kirchen, Kiosken, Wandershows und Paraden zu hören war, fügten schwarze und kreolische Musiker in den USA die typischen Aromen des Blues, die Inbrunst der Spirituals und die Synkopen des Ragtime hinzu, um einen unwahrscheinlichen Gumbo zu schaffen, aus dem der Jazz entstand.

Von Scott Joplin bis Bill Evans, von Fats Waller bis Horace Silver – diese Show erzählt Ihnen den Jazz in all seinen Facetten!

Konzert im Rahmen des Festivals von Nitting.

Telefonische Auskünfte, Kartenvorverkauf im Rathaus von Nitting und im Kulturraum des Zentrums E. Leclerc de Sarrebourg

