CONCERT DE PIERRE-YVES PLAT Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer Nitting, 17 novembre 2023, Nitting.

Nitting,Moselle

Si vous êtes amateur de musique classique, vous allez apprécier sa virtuosité.

si vous êtes passionné de jazz que dire d’original ? Que Pierre-Yves Plat est original. !

Concert dans le cadre du festival de Nitting.

Renseignements par téléphone, billetterie à la mairie de Nitting ou à l’espace culturel du centre E. Leclerc de Sarrebourg. Tout public

Vendredi 2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 22:30:00. 5 EUR.

Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer

Nitting 57790 Moselle Grand Est



If you’re a classical music fan, you’ll appreciate his virtuosity.

if you’re a jazz fan, what’s original about him? That Pierre-Yves Plat is original!

Concert as part of the Nitting Festival.

Information by telephone, ticket office at Nitting town hall or at the Espace culturel of the E. Leclerc center in Sarrebourg. Leclerc center in Sarrebourg

Si es aficionado a la música clásica, apreciará su virtuosismo.

si es aficionado al jazz, ¿qué puede decir que sea original? Que Pierre-Yves Plat es original

Concierto en el marco del festival Nitting.

Información por teléfono, taquilla en el ayuntamiento de Nitting o en el espacio cultural del centro E. Leclerc de Sarrebourg

Wenn Sie ein Liebhaber klassischer Musik sind, werden Sie seine Virtuosität zu schätzen wissen.

wenn Sie sich für Jazz begeistern was soll man da noch Originelles sagen? Dass Pierre-Yves Plat originell ist!

Konzert im Rahmen des Festivals von Nitting.

Telefonische Auskünfte, Kartenverkauf im Rathaus von Nitting oder im Kulturraum des Zentrums E. Leclerc de Sarrebourg

Mise à jour le 2023-11-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG