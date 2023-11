CONCERT DE GRÉGORY OTT Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer Nitting, 10 novembre 2023, Nitting.

Nitting,Moselle

A mi-chemin entre concert et conférence, ce spectacle de Grégory Ott invite à voyager au gré des célébères portées musicale d’Ennio Morricone et de Nino Rota.

Adaptées au piano sol, les bandes originales de Mission, Le Parrain, Cinéma Paradiso, La Dolce Vita et bien d’autres résonnent parmi les plus belles du Septième Art.

Concert est dans le cadre du festival de Nitting.

Renseignements par téléphone, billetterie à la mairie de Nitting ou espace culturel centre E. Leclerc de Sarrebourg. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 22:30:00. 5 EUR.

Rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer

Nitting 57790 Moselle Grand Est



Halfway between concert and lecture, this show by Grégory Ott invites you to travel through the celebrated musical staves of Ennio Morricone and Nino Rota.

Adapted for piano sol, the soundtracks to Mission, The Godfather, Cinema Paradiso, La Dolce Vita and many others resonate among the finest of the Seventh Art.

This concert is part of the Nitting Festival.

Information by phone, ticket office at Nitting town hall or espace culturel center E. Leclerc de Sarrebourg

A medio camino entre el concierto y la conferencia, este espectáculo de Grégory Ott hace un recorrido por las célebres partituras de Ennio Morricone y Nino Rota.

Adaptadas para piano sol, las bandas sonoras de Mission, El Padrino, Cinema Paradiso, La Dolce Vita y muchas otras figuran entre las más bellas del Séptimo Arte.

Este concierto forma parte del Festival de Nitting.

Información por teléfono, taquilla en el ayuntamiento de Nitting o en el espace culturel centre E. Leclerc en Sarrebourg

Diese Show von Grégory Ott ist eine Mischung aus Konzert und Vortrag und lädt zu einer Reise durch die berühmten Musikporträts von Ennio Morricone und Nino Rota ein.

Die Soundtracks von Mission, Der Pate, Cinema Paradiso, La Dolce Vita und vielen anderen gehören zu den schönsten der Siebten Kunst und wurden für das Sol-Piano bearbeitet.

Das Konzert findet im Rahmen des Festivals von Nitting statt.

Telefonische Auskünfte, Kartenverkauf im Rathaus von Nitting oder espace culturel centre E. Leclerc de Sarrebourg

Mise à jour le 2023-11-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG