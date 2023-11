NITTING FESTIVAL : EXPOSITION DE PEINTURES rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer Nitting, 9 novembre 2023, Nitting.

Nitting,Moselle

Dans le cadre du Festival de Nitting, Natacha Zils et JoB no job présenteront leurs oeuvres, à l’Espace Pierre Messmer. L’exposition sera notamment visible les soirs des concerts.

L’entrée est gratuite.. Tout public

Jeudi 2023-11-09 18:30:00 fin : 2023-11-09 17:30:00. 0 EUR.

rue Abbé Jean Colson – Espace Pierre Messmer

Nitting 57790 Moselle Grand Est



As part of the Nitting Festival, Natacha Zils and JoB no job will be presenting their work at the Espace Pierre Messmer. The exhibition will be on view on concert evenings.

Admission is free.

En el marco del Festival Nitting, Natacha Zils y JoB no job expondrán sus obras en el Espace Pierre Messmer. La exposición podrá visitarse las noches de los conciertos.

La entrada es gratuita.

Im Rahmen des Festivals von Nitting stellen Natacha Zils und JoB no job ihre Werke im Espace Pierre Messmer aus. Die Ausstellung wird insbesondere an den Abenden der Konzerte zu sehen sein.

Der Eintritt ist kostenlos.

