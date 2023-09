CONFÉRENCE SUR L’IRIDOLOGIE Rue Abbé Haustête Golbey, 29 septembre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

Ateliers « découverte de l’iridologie »

L’iridologie permet, au travers de l’observation de l’iris, de faire un bilan de vitalité. Véritable cartographie du corps, chaque zone de l’iris correspond à un organe ou une partie du corps.

Ainsi, par l’étude de la couleur, de la texture des fibres, du relief, des tâches, elle permet de connaître les prédispositions d’un individu. Par conséquent, l’iridologie permet de mettre en évidence les faiblesses avant même l’apparition des symptômes.

En première partie nous découvrirons l’iridologie puis nous ferons un atelier pratique en groupe et l’étude des volontaires.

Inscription au centre culturel. Adultes

Vendredi 2023-09-29 19:30:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 5 EUR.

Rue Abbé Haustête Salle Haustête

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Discover iridology » workshops

By observing the iris, iridology enables you to assess your vitality. A veritable cartography of the body, each zone of the iris corresponds to an organ or part of the body.

By studying color, fiber texture, relief and stains, iridology can reveal an individual?s predispositions. As a result, iridology can highlight weaknesses even before symptoms appear.

The first part of the workshop will introduce you to iridology, followed by a practical group workshop and the study of volunteers.

Registration at the cultural center

Talleres « Descubrir la iridología

Mediante la observación del iris, la iridología permite hacer un balance de su vitalidad. Verdadero mapa del cuerpo, cada zona del iris corresponde a un órgano o a una parte del cuerpo.

Al estudiar el color, la textura de las fibras, el relieve y las manchas, puede revelar las predisposiciones de cada individuo. Gracias a ello, la iridología puede poner de manifiesto los puntos débiles incluso antes de que aparezcan los síntomas.

La primera parte del curso le introducirá en la iridología, seguida de un taller práctico en grupo y un estudio de voluntarios.

Inscripción en el centro cultural

Workshops « Entdeckung der Iridologie »

Die Iridologie ermöglicht es, durch die Beobachtung der Iris eine Vitalitätsbilanz zu erstellen. Jede Zone der Iris entspricht einem Organ oder einem Körperteil und ist eine wahre Kartographie des Körpers.

Durch die Untersuchung der Farbe, der Textur der Fasern, des Reliefs und der Flecken kann man die Veranlagung einer Person erkennen. Folglich kann die Iridologie Schwächen aufzeigen, bevor Symptome auftreten.

Im ersten Teil werden wir die Iridologie kennenlernen, danach werden wir einen praktischen Workshop in der Gruppe durchführen und die Freiwilligen untersuchen.

Anmeldung im Kulturzentrum

Mise à jour le 2023-09-18 par OT EPINAL ET SA REGION